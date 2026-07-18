Balade gourmande La Teste-de-Buch
jeudi 30 juillet 2026 · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
La Teste-de-Buch
Balade gourmande
13 bis rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Partez pour une découverte gourmande et patrimoniale du centre de La Teste de Buch. Une promenade ponctuée de pause chez les commerçants pour y goûter les saveurs locales et les produits artisanaux. Terminez la visite avec l’histoire du Marché de La Teste de Buch aux odeurs et couleurs enivrantes. Une expérience mêlant goût et vision pour de beaux souvenir de votre passage à la Teste de Buch.
La visite part à partir de 9 personnes et le maximum de participants est de 20.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch .
13 bis rue Victor Hugo La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com
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English : Balade gourmande
L’événement Balade gourmande La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-15 par OT La Teste-de-Buch
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