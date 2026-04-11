Les ports de La Teste en pinasse électrique La Teste-de-Buch
Les ports de La Teste en pinasse électrique La Teste-de-Buch mardi 21 juillet 2026.
La Teste-de-Buch
Les ports de La Teste en pinasse électrique
Port ostréicole La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Découvrez les ports de La Teste-de-Buch à bord d’une tillole électrique, un petit bateau traditionnel propice à une sortie conviviale et authentique. Accompagné d’un pilote du coin, passionné par son territoire, laissez-vous guider au fil de l’eau dans une ambiance chaleureuse et intimiste.
Au départ du port ostréicole, cap vers le port du Rocher en passant par la pointe de l’Aiguillon un itinéraire ponctué de récits mêlant histoire locale, traditions, usages et patrimoine ostréicole. Une immersion unique pour mieux comprendre l’âme du Bassin et son lien étroit avec l’eau.
Une visite qui s’inscrit dans une démarche durable, en collaboration avec l’Association Bionav.
Vous pouvez acheter votre billet en ligne sur notre site internet ou bien vous venez à l’Office de Tourisme de la Teste de Buch.
Le minimum de participant est de 4 et le maximum de 10 personnes. .
Port ostréicole La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com
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English : Les ports de La Teste en pinasse électrique
L’événement Les ports de La Teste en pinasse électrique La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-11 par OT La Teste-de-Buch
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