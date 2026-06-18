Vide grenier des amis du lapin blanc La Teste-de-Buch dimanche 19 juillet 2026.

La Teste-de-Buch

Vide grenier des amis du lapin blanc

Place Gambetta La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vide grenier organisé par les amis du lapin blanc.

Place gambetta le 19 juillet.

Buvette

Inscription au 06 83 69 48 88 ou lesamisdulapinblanc@gmail.com .

Place Gambetta La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 69 48 88 lesamisdulapinblanc@gmail.com

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English : Vide grenier des amis du lapin blanc

L’événement Vide grenier des amis du lapin blanc La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-16 par OT La Teste-de-Buch