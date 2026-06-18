Vide grenier des amis du lapin blanc La Teste-de-Buch
Vide grenier des amis du lapin blanc La Teste-de-Buch dimanche 19 juillet 2026.
La Teste-de-Buch
Vide grenier des amis du lapin blanc
Place Gambetta La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide grenier organisé par les amis du lapin blanc.
Place gambetta le 19 juillet.
Buvette
Inscription au 06 83 69 48 88 ou lesamisdulapinblanc@gmail.com .
Place Gambetta La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 69 48 88 lesamisdulapinblanc@gmail.com
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English : Vide grenier des amis du lapin blanc
L’événement Vide grenier des amis du lapin blanc La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-16 par OT La Teste-de-Buch
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