Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Informations pratiques

La Teste-de-Buch

Projection Film

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 10:00:00

Date(s) :

2026-07-29

À l’aube de la Première Guerre mondiale,

quatre copains surnommés la bande des

Lulus voient leur monde basculer quand

leur orphelinat est évacué en urgence et

qu’ils se retrouvent oubliés derrière la ligne

de front ennemie. Livrés à eux-mêmes, ils

vont ensemble tenter de rejoindre la

Suisse, le pays jamais en guerre ,

accompagnés d’une jeune fille séparée de

ses parents. Avec leur innocence et leur

naïveté, les voilà tous embarqués dans une

aventure à laquelle rien ne les avait

préparés !

Durée 1h49 / Dès 9 ans .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22 bibliotheque@latestedebuch.fr

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English : Projection Film

L’événement Projection Film La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-03 par OT La Teste-de-Buch