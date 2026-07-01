Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch
mercredi 29 juillet 2026 · Bibliothèque Municipale · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
La Teste-de-Buch
Projection Film
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 10:00:00
Date(s) :
2026-07-29
À l’aube de la Première Guerre mondiale,
quatre copains surnommés la bande des
Lulus voient leur monde basculer quand
leur orphelinat est évacué en urgence et
qu’ils se retrouvent oubliés derrière la ligne
de front ennemie. Livrés à eux-mêmes, ils
vont ensemble tenter de rejoindre la
Suisse, le pays jamais en guerre ,
accompagnés d’une jeune fille séparée de
ses parents. Avec leur innocence et leur
naïveté, les voilà tous embarqués dans une
aventure à laquelle rien ne les avait
préparés !
Durée 1h49 / Dès 9 ans .
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22 bibliotheque@latestedebuch.fr
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English : Projection Film
L’événement Projection Film La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-03 par OT La Teste-de-Buch
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