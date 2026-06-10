La Teste-de-Buch

Plantes Sauvages Gourmandes et Médicinales

La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Les bords du Bassin regorge d’une flore riche, aux nombreuses propriétés médicinales et gourmandes. Découvrez les plantes sauvages sous un nouveau jour, comment les reconnaître et les utiliser sur place pour une tisane revigorante ?

La visite part à partir de 5 personnes et le nombre maximum de participant est de 15.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.fr

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English : Plantes Sauvages Gourmandes et Médicinales

L’événement Plantes Sauvages Gourmandes et Médicinales La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-06-10 par OT La Teste-de-Buch