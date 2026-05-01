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Baionan kantuz au musée basque et de l’histoire de Bayonne Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne

Baionan kantuz au musée basque et de l’histoire de Bayonne Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne

Baionan kantuz au musée basque et de l’histoire de Bayonne Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne

Adresse : 37 quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Baionan kantuz au musée basque et de l’histoire de Bayonne

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 19:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Répétition publique du choeur Baionan kantuz au musée basque et de l’histoire de Bayonne.
Manifestation organisée par le musée basque et l’association Tuntuna.   .

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 

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English : Baionan kantuz au musée basque et de l’histoire de Bayonne

L’événement Baionan kantuz au musée basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne

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