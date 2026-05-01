Cauneille

Bal à papa

Salle des fêtes Cauneille Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Rejoignez-nous pour le Bal à Papa, à Cauneille, le dimanche 17 mai 2026, à partir de 15h00.

Au programme des rythmes entraînants avec l’orchestre Festival Musette et surtout… du plaisir à partager !

Sur place, régalez-vous grâce à notre buvette et à de délicieuses pâtisseries faites maison.

Rejoignez-nous pour le Bal à Papa, à Cauneille, le dimanche 17 mai 2026, à partir de 15h00.

Au programme des rythmes entraînants avec l’orchestre Festival Musette et surtout… du plaisir à partager !

Sur place, régalez-vous grâce à notre buvette et à de délicieuses pâtisseries faites maison.

Boissons fraîches, café, chocolat, tout est prévu pour accompagner vos pas de danse !

Entre amis, en famille ou en solo, tout le monde est le bienvenu. Alors n’hésitez plus enfilez vos chaussures de danse et venez faire vibrer la piste avec nous ! .

Salle des fêtes Cauneille 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 02 31

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English : Bal à papa

Join us for the Bal à Papa, in Cauneille, on Sunday May 17, 2026, from 3:00 pm.

On the program: lively rhythms with the Festival Musette orchestra, and above all? fun to share!

On site, enjoy our refreshment bar and delicious home-made pastries.

L’événement Bal à papa Cauneille a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Pays d’Orthe et Arrigans