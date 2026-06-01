Bal à papa Salle des fêtes Vert
Bal à papa Salle des fêtes Vert dimanche 28 juin 2026.
Vert
Bal à papa
Salle des fêtes Au bourg Vert Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Bal à papa au profit de la chorale A Tous Choeurs, entrée 8€, bourriche 2€. Animé par l’orchestre Los Guitos qui ont eu un franc succès il y a deux ans.
Sur place, boissons et pâtisseries, pas de réservation.
Renseignements par SMS, problème de réseaux. .
Salle des fêtes Au bourg Vert 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 41 76 jmcwanner@gmail.com
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English : Bal à papa
L’événement Bal à papa Vert a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur Haute Lande
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