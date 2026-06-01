Bal à papa Salle des fêtes Vert

Vert

Bal à papa

Salle des fêtes Au bourg Vert Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Bal à papa au profit de la chorale A Tous Choeurs, entrée 8€, bourriche 2€. Animé par l’orchestre Los Guitos qui ont eu un franc succès il y a deux ans.

Sur place, boissons et pâtisseries, pas de réservation.

Renseignements par SMS, problème de réseaux. .

Salle des fêtes Au bourg Vert 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 65 41 76 jmcwanner@gmail.com

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English : Bal à papa

L’événement Bal à papa Vert a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur Haute Lande