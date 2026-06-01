KERMESSE Vert
KERMESSE Vert dimanche 28 juin 2026.
Vert
KERMESSE
DEVANT L’AUBERGE DU BERNIN Vert Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:30:00
fin : 2026-06-28 18:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Dimanche 28 Juin, 14h30-18h30, nous clôturons l’année scolaire avec une kermesse lors des fêtes à Vert. Nous convions les familles du RPI pour un après-midi de jeux avec les partenaires le ballet des muses events et Rev’On Art ; tir à la corde, course en sac, limbo, cirque…venez vous divertir!
Le Dimanche 28 Juin de 14h30 à 18h30, nous clôturons l’année scolaire avec une kermesse lors des fêtes à Vert. Nous convions les familles du RPI pour un après-midi de jeux avec les partenaires le ballet des muses events et Rev’On Art ; tir à la corde, course en sac, limbo, cirque… venez vous divertir ! .
DEVANT L’AUBERGE DU BERNIN Vert 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 58 69 98 ape.rpi.albret@gmail.com
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English : KERMESSE
Sunday June 28, 2:30-6:30 p.m., we close the school year with a kermesse at the fêtes à Vert. We invite RPI families to an afternoon of games with our partners le ballet des muses events and Rev’On Art ; tug-of-war, sack race, limbo, circus…come and have fun!
L’événement KERMESSE Vert a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur Haute Lande
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