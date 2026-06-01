Vert

KERMESSE

DEVANT L’AUBERGE DU BERNIN Vert Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Dimanche 28 Juin, 14h30-18h30, nous clôturons l’année scolaire avec une kermesse lors des fêtes à Vert. Nous convions les familles du RPI pour un après-midi de jeux avec les partenaires le ballet des muses events et Rev’On Art ; tir à la corde, course en sac, limbo, cirque…venez vous divertir!

Le Dimanche 28 Juin de 14h30 à 18h30, nous clôturons l’année scolaire avec une kermesse lors des fêtes à Vert. Nous convions les familles du RPI pour un après-midi de jeux avec les partenaires le ballet des muses events et Rev’On Art ; tir à la corde, course en sac, limbo, cirque… venez vous divertir ! .

DEVANT L’AUBERGE DU BERNIN Vert 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 58 69 98 ape.rpi.albret@gmail.com

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English : KERMESSE

Sunday June 28, 2:30-6:30 p.m., we close the school year with a kermesse at the fêtes à Vert. We invite RPI families to an afternoon of games with our partners le ballet des muses events and Rev’On Art ; tug-of-war, sack race, limbo, circus…come and have fun!

L’événement KERMESSE Vert a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur Haute Lande