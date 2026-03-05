Bal Country Salle des fêtes Vandenesse
Bal Country Salle des fêtes Vandenesse dimanche 26 avril 2026.
Bal Country
Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse Nièvre
Tarif : – – 6 EUR
Début : 2026-04-26 13:30:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
2026-04-26
Bal Country Sur réservation.
À 14h à la salle des fêtes (le Bourg), ouverture des portes à 13h30.
Entrée 6 €. Restauration sur place.
Sur réservation auprès de Sonia 06 35 34 87 74 ou soniachevenels@hotmail.com .
Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 34 87 74 soniachevenels@hotmail.com
