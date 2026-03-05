Bal Country Salle des fêtes Vandenesse

Bal Country

Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse Nièvre

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 13:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Bal Country Sur réservation.

À 14h à la salle des fêtes (le Bourg), ouverture des portes à 13h30.

Entrée 6 €. Restauration sur place.

Sur réservation auprès de Sonia 06 35 34 87 74 ou soniachevenels@hotmail.com .

Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 34 87 74 soniachevenels@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal Country

L’événement Bal Country Vandenesse a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Rives du Morvan