Bal de l’Hiver Salle du bel automne Oloron-Sainte-Marie
Bal de l’Hiver Salle du bel automne Oloron-Sainte-Marie samedi 12 décembre 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Bal de l’Hiver
Salle du bel automne Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:30:00
fin : 2026-12-12 18:30:00
Date(s) :
2026-12-12
Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous convier à son prochain bal de l’Hiver , animé par l’orchestre Festival Musette . Pâtisserie offerte. .
Salle du bel automne Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99
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English : Bal de l’Hiver
L’événement Bal de l’Hiver Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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