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Bal de l’Hiver Salle du bel automne Oloron-Sainte-Marie

Bal de l’Hiver Salle du bel automne Oloron-Sainte-Marie samedi 12 décembre 2026.

Lieu : Salle du bel automne

Adresse : Avenue Sadi Carnot

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Oloron-Sainte-Marie

Bal de l’Hiver

Salle du bel automne Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:30:00
fin : 2026-12-12 18:30:00

Date(s) :
2026-12-12

Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous convier à son prochain bal de l’Hiver , animé par l’orchestre Festival Musette . Pâtisserie offerte.   .

Salle du bel automne Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 

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English : Bal de l’Hiver

L’événement Bal de l’Hiver Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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