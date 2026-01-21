Bal de l’Hiver Salle du bel automne Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Bal de l’Hiver

Salle du bel automne Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:30:00

fin : 2026-12-12 18:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous convier à son prochain bal de l’Hiver , animé par l’orchestre Festival Musette . Pâtisserie offerte. .

Salle du bel automne Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99

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English : Bal de l’Hiver

L’événement Bal de l’Hiver Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn