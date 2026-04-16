Bal de Printemps Rue du Port Le Teich
Bal de Printemps Rue du Port Le Teich dimanche 10 mai 2026.
Le Teich
Bal de Printemps
Rue du Port HALLE DU PORT Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Vous êtes attendu sous la halle au port du Teich pour un Concert Country Olivier JACQ et bal CD
Entrée 10 euros.
gratuit pour les moins de 12 ans.
Buvette, patisseries. .
Rue du Port HALLE DU PORT Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 45 98 cdc33.country@gmail.com
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English : Bal de Printemps
L’événement Bal de Printemps Le Teich a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Le Teich
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