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Bal de Printemps Rue du Port Le Teich

Bal de Printemps Rue du Port Le Teich

Bal de Printemps Rue du Port Le Teich dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Rue du Port

Adresse : HALLE DU PORT

Ville : 33470 Le Teich

Département : Gironde

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Teich

Bal de Printemps

Rue du Port HALLE DU PORT Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Vous êtes attendu sous la halle au port du Teich pour un Concert Country Olivier JACQ et bal CD
Entrée 10 euros.
gratuit pour les moins de 12 ans.
Buvette, patisseries.   .

Rue du Port HALLE DU PORT Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 45 98  cdc33.country@gmail.com

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English : Bal de Printemps

L’événement Bal de Printemps Le Teich a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Le Teich

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