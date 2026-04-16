Bal de Printemps Rue du Port Le Teich

Le Teich

Bal de Printemps

Rue du Port HALLE DU PORT Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vous êtes attendu sous la halle au port du Teich pour un Concert Country Olivier JACQ et bal CD

Entrée 10 euros.

gratuit pour les moins de 12 ans.

Buvette, patisseries. .

Rue du Port HALLE DU PORT Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 45 98 cdc33.country@gmail.com

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English : Bal de Printemps

L’événement Bal de Printemps Le Teich a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Le Teich