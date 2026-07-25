Bal des pompier et feu d’artifice stade Hadol
samedi 15 août 2026 · stade · Hadol
Informations pratiques
Hadol
Bal des pompier et feu d’artifice
stade place des Bruyères Hadol Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Samedi 15 aout, inutile d’appeler les pompiers… Ils seront déjà tous occupés à faire la fête avec vous !
Buvette Restauration Ambiance garantie
Feu d’artifice à la tombée de la nuit
Votre seule mission ? Ramener votre bonne humeur et quelques copains !
Parce qu’un Bal des Pompiers sans vous, c’est comme un camion sans sirène… ça manque un peu d’ambiance !
Alors bloquez la date et venez mettre le feu… mais seulement à la piste de danse !Tout public
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stade place des Bruyères Hadol 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 32 52 09
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English :
Saturday, August 15—no need to call the fire department! They’ll all be busy partying with you!
Refreshments, Food, and a Great Atmosphere Guaranteed
Fireworks at nightfall
Your only mission? Bring your good mood and a few friends!
Because a Firefighters’ Ball without you is like a truck without a siren… it’s missing a little something!
So mark your calendars and come set the place on fire… but only on the dance floor!
L’événement Bal des pompier et feu d’artifice Hadol a été mis à jour le 2026-07-25 par OT EPINAL ET SA REGION
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