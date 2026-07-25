Bal des pompier et feu d’artifice stade Hadol

Informations pratiques

Hadol

Bal des pompier et feu d’artifice

stade place des Bruyères Hadol Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Samedi 15 aout, inutile d’appeler les pompiers… Ils seront déjà tous occupés à faire la fête avec vous !

Buvette Restauration Ambiance garantie

Feu d’artifice à la tombée de la nuit

Votre seule mission ? Ramener votre bonne humeur et quelques copains !

Parce qu’un Bal des Pompiers sans vous, c’est comme un camion sans sirène… ça manque un peu d’ambiance !

Alors bloquez la date et venez mettre le feu… mais seulement à la piste de danse !Tout public

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stade place des Bruyères Hadol 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 32 52 09

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English :

Saturday, August 15—no need to call the fire department! They’ll all be busy partying with you!

Refreshments, Food, and a Great Atmosphere Guaranteed

Fireworks at nightfall

Your only mission? Bring your good mood and a few friends!

Because a Firefighters’ Ball without you is like a truck without a siren… it’s missing a little something!

So mark your calendars and come set the place on fire… but only on the dance floor!

L’événement Bal des pompier et feu d’artifice Hadol a été mis à jour le 2026-07-25 par OT EPINAL ET SA REGION