Bal des pompiers Rue de la Chauvinière Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Bal des pompiers

Rue de la Chauvinière Centre de secours Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les Sapeurs-Pompiers d’Ancenis-Saint-Géréon organisent la 2nde édition de leur bal populaire le samedi 4 juillet.

DJ set, tombola, animations, foodtruck et buvette sur place.

Ouvert au public, entrée gratuite.

La manifestation est organisée avec l’assurance du fonctionnement et maintien opérationnels du centre de secours pour les différentes interventions ce soir-là. .

Rue de la Chauvinière Centre de secours Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07

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English :

The Ancenis-Saint-Géréon Sapeurs-Pompiers are organizing the 2nd edition of their popular ball on Saturday July 4.

L’événement Bal des pompiers Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis