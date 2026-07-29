Bal des pompiers Caserne d’Anglet Anglet

Informations pratiques

Anglet

Bal des pompiers

Caserne d’Anglet 3 avenue de la Butte aux Cailles Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Bal des pompiers dans l’enceinte de la caserne.

Venez partager ce moment unique avec les soldats du feu d’Anglet.

Bar, restauration, concert et DJ, animations et des surprises. .

Caserne d’Anglet 3 avenue de la Butte aux Cailles Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet