Bal des pompiers Caserne d’Anglet Anglet
samedi 1 août 2026 · Caserne d'Anglet · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Bal des pompiers
Caserne d’Anglet 3 avenue de la Butte aux Cailles Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Bal des pompiers dans l’enceinte de la caserne.
Venez partager ce moment unique avec les soldats du feu d’Anglet.
Bar, restauration, concert et DJ, animations et des surprises. .
Caserne d’Anglet 3 avenue de la Butte aux Cailles Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Bal des pompiers
L’événement Bal des pompiers Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet
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