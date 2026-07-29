UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Anglet

Bal des pompiers Caserne d’Anglet Anglet

samedi 1 août 2026 · Caserne d'Anglet · Anglet

Bal des pompiers Caserne d’Anglet Anglet

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Caserne d'Anglet
Adresse
3 avenue de la Butte aux Cailles
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Bal des pompiers

Caserne d’Anglet 3 avenue de la Butte aux Cailles Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Bal des pompiers dans l’enceinte de la caserne.
Venez partager ce moment unique avec les soldats du feu d’Anglet.
Bar, restauration, concert et DJ, animations et des surprises.   .

Caserne d’Anglet 3 avenue de la Butte aux Cailles Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet

À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)