Anglet Beach Rugby Festival Plage de La Barre Anglet

Anglet

Anglet Beach Rugby Festival

Plage de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Créé en 1992, l’Anglet Beach Rugby Festival est aujourd’hui le plus ancien et le plus important tournoi de beach rugby de France.

Organisé sur la plage de La Barre à Anglet, cet événement est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable de tous les passionnés de rugby. Chaque été, joueurs, supporters, locaux et vacanciers s’y retrouvent pour partager un moment unique dans une ambiance conviviale et festive.

Bien plus qu’une simple compétition sportive, l’Anglet Beach Rugby Festival propose une véritable expérience à vivre les pieds dans le sable, face à l’océan. Tout au long de l’événement, le public profite de nombreuses animations, d’un village partenaires, de concerts de DJ et des célèbres troisièmes mi-temps qui font la réputation du festival.

Entre sport, fête et esprit rugby, l’Anglet Beach Rugby Festival s’impose comme l’un des temps forts de l’été sur la Côte basque. .

Plage de La Barre 299 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Anglet Beach Rugby Festival Anglet a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Anglet