Tartas

Bal des Pompiers de Tartas

Allée Marines Tartas Landes

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le grand Bal des Pompiers se tiendra le 13 juillet 2026 aux Allées Marines de Tartas. Dès 19h, venez partager l’apéritif et le repas (sur réservation) avec la banda Los Picaros. Après 22h, place à l’émerveillement avec le feu d’artifice, la grande tombola et la soirée dansante par Podium Concept.

Les pompiers de Tartas vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel grand bal.

Les festivités commenceront dès 19h00 avec un apéritif suivi d’un repas convivial rythmé par l’animation musicale du groupe Los Picaros. Au menu de ce moment gourmand une belle assiette de melon et jambon, l’incontournable magret accompagné de ses frites, sans oublier une savoureuse tarte aux pommes et son café (un menu spécialement conçu pour les enfants est également disponible).

La soirée s’animera ensuite avec le lancement du spectaculaire feu d’artifice prévu après 22h00 pour célébrer joyeusement la Fête Nationale. Le bal se poursuivra jusque tard dans la nuit avec l’ambiance musicale assurée par le Podium Concept.

Une grande tombola est également au programme de cette belle soirée estivale et familiale. Réservation des repas conseillée. .

Allée Marines Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 23 68 95

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English : Bal des Pompiers de Tartas

The Grand Firefighters’ Ball will be held on July 13, 2026, at the Allées Marines in Tartas. Starting at 7:00 p.m., come enjoy an aperitif and dinner (reservations required) with the band Los Picaros. After 10 p.m., get ready to be amazed by the fireworks, the grand raffle, and the dance party hosted by Podium Concept.

L’événement Bal des Pompiers de Tartas Tartas a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Tartas