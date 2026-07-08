AGENDA · La Hague
Bal des pompiers La Hague
samedi 18 juillet 2026 · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Bal des pompiers
Beaumont Hague La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Bal des pompiers le Week-end de la fêtes de la madeleine, avec feu d’artifice. .
Beaumont Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 63 25 28 35 amicalespbh@outloock.fr
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English : Bal des pompiers
L’événement Bal des pompiers La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague
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