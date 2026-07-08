UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Hague

Bal des pompiers La Hague

samedi 18 juillet 2026 · La Hague

Bal des pompiers La Hague

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Beaumont Hague
Ville
50440 La Hague
Département
Manche
Tarif

La Hague

Bal des pompiers

Beaumont Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Bal des pompiers le Week-end de la fêtes de la madeleine, avec feu d’artifice.   .

Beaumont Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 63 25 28 35  amicalespbh@outloock.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague

À voir aussi à La Hague (Manche)