Informations pratiques

La Hague

Bal des pompiers

Beaumont Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Bal des pompiers le Week-end de la fêtes de la madeleine, avec feu d’artifice. .

Beaumont Hague La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 63 25 28 35 amicalespbh@outloock.fr

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English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague