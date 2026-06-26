Bal des pompiers Le Grand-Serre lundi 13 juillet 2026.

Le Grand-Serre

Bal des pompiers

Au cloître Le Grand-Serre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Concours de pétanque à 14h00 repas à 19h00 sur réservation Bal à 21h00 animé par DJ Exodus.

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Au cloître Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 55 89 23

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English :

Pétanque tournament at 2:00 p.m. — dinner at 7:00 p.m. (reservation required) — Dance party at 9:00 p.m. featuring DJ Exodus.

L’événement Bal des pompiers Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche