Informations pratiques

Lembeye

Bal des pompiers

Place du Foirail Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 05:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Repas (sur réservation) et soirée animé par la banda Lous Cailhabaris et DJ Nips. Dress code blanc. .

Place du Foirail Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 28 36 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Lembeye a été mis à jour le 2026-07-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran