AGENDA · Lembeye
Bal des pompiers Lembeye
lundi 13 juillet 2026 · Lembeye
Informations pratiques
Lembeye
Bal des pompiers
Place du Foirail Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 05:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Repas (sur réservation) et soirée animé par la banda Lous Cailhabaris et DJ Nips. Dress code blanc. .
Place du Foirail Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 28 36 33
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English : Bal des pompiers
L’événement Bal des pompiers Lembeye a été mis à jour le 2026-07-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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