Lembeye

Apéro de bienvenue

37 place Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-13 12:30:00

Date(s) :

2026-07-13

L’équipe du Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran vous accueille au bureau d’information touristique pour vous souhaiter la bienvenue sur le territoire. Lors de ce moment convivial, elle vous présentera ses richesses touristiques (patrimoine, gastronomie, vignobles, loisirs…), ainsi que les animations et les balades commentées de la semaine. Enfin, elle vous invite à un apéro avec des produits locaux.

Ouvert à tous. Maintien à l’abri, en cas de pluie. .

37 place Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 28 78 contact@bearnmadiran-tourisme.fr

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English : Apéro de bienvenue

L’événement Apéro de bienvenue Lembeye a été mis à jour le 2026-04-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran