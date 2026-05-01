Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye

Lembeye

Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris

Chai Doléris 1 route d’Escurès Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Lembeye Comedy Club vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du rire et de la convivialité ! Découvrez “Les Chicoufs”, la comédie de Gilles Llerena qui fait rire toutes les générations grands-parents, parents et enfants se reconnaîtront dans ce spectacle drôle, tendre et plein d’émotions autour de la vie de famille. Un seul-en-scène rythmé et burlesque, salué au Festival d’Avignon 2025. La soirée se poursuivra dans une ambiance guinguette avec un duo guitare jazz manouche. Profitez également d’un bar à vins proposé par la Cave de Crouseilles et d’une restauration sur place par Loïc Rey. Une soirée festive et chaleureuse à partager en famille ou entre amis !

Des rires garantis, une ambiance chaleureuse, et un cadre magnifique dans la salle des voûtes du Chai Doléris. Visite guidée du chai souterrain possible. .

Chai Doléris 1 route d’Escurès Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 20 79 chaidoleris@crouseilles.fr

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English : Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris

L’événement Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris Lembeye a été mis à jour le 2026-05-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran