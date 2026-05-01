Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye

Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye

Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye samedi 30 mai 2026.

Lieu : Chai Doléris

Adresse : 1 route d'Escurès

Ville : 64350 Lembeye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Lembeye

Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris

Chai Doléris 1 route d’Escurès Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Lembeye Comedy Club vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du rire et de la convivialité ! Découvrez “Les Chicoufs”, la comédie de Gilles Llerena qui fait rire toutes les générations grands-parents, parents et enfants se reconnaîtront dans ce spectacle drôle, tendre et plein d’émotions autour de la vie de famille. Un seul-en-scène rythmé et burlesque, salué au Festival d’Avignon 2025. La soirée se poursuivra dans une ambiance guinguette avec un duo guitare jazz manouche. Profitez également d’un bar à vins proposé par la Cave de Crouseilles et d’une restauration sur place par Loïc Rey. Une soirée festive et chaleureuse à partager en famille ou entre amis !
Des rires garantis, une ambiance chaleureuse, et un cadre magnifique dans la salle des voûtes du Chai Doléris. Visite guidée du chai souterrain possible.   .

Chai Doléris 1 route d’Escurès Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 20 79  chaidoleris@crouseilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris

L’événement Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris Lembeye a été mis à jour le 2026-05-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Lembeye (Pyrénées-Atlantiques)