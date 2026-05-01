Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye
Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye samedi 30 mai 2026.
Lembeye
Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris
Chai Doléris 1 route d’Escurès Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Lembeye Comedy Club vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du rire et de la convivialité ! Découvrez “Les Chicoufs”, la comédie de Gilles Llerena qui fait rire toutes les générations grands-parents, parents et enfants se reconnaîtront dans ce spectacle drôle, tendre et plein d’émotions autour de la vie de famille. Un seul-en-scène rythmé et burlesque, salué au Festival d’Avignon 2025. La soirée se poursuivra dans une ambiance guinguette avec un duo guitare jazz manouche. Profitez également d’un bar à vins proposé par la Cave de Crouseilles et d’une restauration sur place par Loïc Rey. Une soirée festive et chaleureuse à partager en famille ou entre amis !
Des rires garantis, une ambiance chaleureuse, et un cadre magnifique dans la salle des voûtes du Chai Doléris. Visite guidée du chai souterrain possible. .
Chai Doléris 1 route d’Escurès Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 20 79 chaidoleris@crouseilles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris
L’événement Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris Lembeye a été mis à jour le 2026-05-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Lembeye (Pyrénées-Atlantiques)
- Samedi Gourmand, au Chai Doléris Route de Pau Lembeye 30 mai 2026
- Lembeye Comedy Club, au Chai Doléris Chai Doléris Lembeye 31 mai 2026
- Le stand tourisme & loisirs Coteaux Béarn Madiran s’invite au marché ! Lembeye 4 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins T’as vu ? Verger Lembeye 6 juin 2026
- Samedi Gourmand, au Chai Doléris Route de Pau Lembeye 27 juin 2026