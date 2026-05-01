Conférence L’aventure Pont de Camps Salle multi-services Lembeye
Conférence L’aventure Pont de Camps Salle multi-services Lembeye vendredi 29 mai 2026.
Lembeye
Conférence L’aventure Pont de Camps
Salle multi-services Place Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Le film Les chemins des possibles qui retrace 50 ans de la vie de Pont de Camps sera projeté puis Jean-Pierre LAFON MANESCAU répondra aux questions et échangera avec le public. Le film retrace ce projet social et éducatif autour de la découverte et de la montagne, bâti au cœur de la Vallée d’Ossau et porté par les bénévoles de l’association Béarn Pont de Camps. Une collation est prévue à l’issu de la soirée. .
Salle multi-services Place Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 10 02
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English : Conférence L’aventure Pont de Camps
L’événement Conférence L’aventure Pont de Camps Lembeye a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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