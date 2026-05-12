Rendez-vous aux jardins T’as vu ? Verger Lembeye

Lembeye

Rendez-vous aux jardins T’as vu ?

Verger Chemin des Canettes Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Sur le thème de la Vue, déambulez dans le jardin des Canettes, lieu d’expositions éphémères, de jeux et d’ateliers pour petits et grands.

9h30/11h marche de 5-7 km (départ et retour chemin des Canettes).

10h30/11h yoga pour tous

11h/12h découverte des invisibles du jardin.

11h/14h massage contour des yeux.

13h30/14h yoga des yeux.

14h30/15h30 découverte des invisibles du jardin.

11h/16h stands en continu sentier pied nus et jeux d’adresse, vente de plans (aromatiques, fleurs, légumes), atelier cuisine (préparer et dégustez votre galette ou/et crêpes avec des laits végétaux et des fleurs, à boire les yeux fermés (devinette infusées), info nutrition (pour prendre soin de ses yeux), rucher école de Lembeye (voir comme une abeille), reiki, tarot vibratoire. .

Verger Chemin des Canettes Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 39 03 57

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English : Rendez-vous aux jardins T’as vu ?

L’événement Rendez-vous aux jardins T’as vu ? Lembeye a été mis à jour le 2026-05-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran