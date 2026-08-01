Informations pratiques

Mios

Bal des pompiers

Halle François Cazis Mios Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 02:00:00

Date(s) :

2026-08-14

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mios vous invite à son célèbre Bal des Pompiers Vendredi 14 août à partir de 18h sous la Halle François Cazis.

Ces derniers jours, ils ont été mobilisés sans relâche pour protéger les habitants et notre territoire. Le temps d’une soirée, retrouvons nos pompiers pour leur Bal et remercions-les, tous ensemble, pour leur engagement exceptionnel durant les incendies.

Cette année encore une superbe ambiance au rendez-vous, avec la présence exceptionnelle de Sébastien Patoche (Cartman), de Logan à la Mélodie un DJ Niko-G .

Côté restauration des Food trucks vous attendent sur place !

Différentes animations sont prévues également pour les enfants ?

Un superbe moment festif en perspective.

Entrée libre et gratuite .

Halle François Cazis Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Mios a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon