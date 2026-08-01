Informations pratiques

Mios

Be(e) holiday festival de jazz

Halle François Cazis Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Le Festival de jazz Be(e) Holiday débarque à Mios pour DEUX soirées concert vendredi 21 et samedi 22 août !

Mios passe en mode jazz ! Pendant deux soirées, le festival Be(e) Holiday revient faire swinguer Mios dans une ambiance chaleureuse, festive et résolument jazz. Porté par la Ville et l’association Music En L’Eyre, ce rendez-vous incontournable mêle concerts live, bal swing déambulations musicales, danse et gastronomie locale.

Pour cette cinquième édition, le festival accueille 7 groupes invités, une conférence-concert exceptionnelle et une marraine de prestige la chanteuse américaine Monique B Thomas, figure incontournable du jazz.

Retrouvez également une buvette gérée par les bénévoles de Music En L’Eyre.

Les verres du Festival seront mis à la vente au prix de 1 euros, sans consigne. Mais vous pouvez également venir avec vos propres gobelets pour vous faire servir sur place. .

Halle François Cazis Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 66 21

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English : Be(e) holiday festival de jazz

L’événement Be(e) holiday festival de jazz Mios a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon