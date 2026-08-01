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Be(e) holiday festival de jazz Mios

vendredi 21 août 2026 · Mios

Be(e) holiday festival de jazz Mios

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Halle François Cazis
Ville
33380 Mios
Département
Gironde
Tarif

Mios

Be(e) holiday festival de jazz

Halle François Cazis Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-21

Le Festival de jazz Be(e) Holiday débarque à Mios pour DEUX soirées concert vendredi 21 et samedi 22 août !
Mios passe en mode jazz ! Pendant deux soirées, le festival Be(e) Holiday revient faire swinguer Mios dans une ambiance chaleureuse, festive et résolument jazz. Porté par la Ville et l’association Music En L’Eyre, ce rendez-vous incontournable mêle concerts live, bal swing déambulations musicales, danse et gastronomie locale.
Pour cette cinquième édition, le festival accueille 7 groupes invités, une conférence-concert exceptionnelle et une marraine de prestige la chanteuse américaine Monique B Thomas, figure incontournable du jazz.
Retrouvez également une buvette gérée par les bénévoles de Music En L’Eyre.
Les verres du Festival seront mis à la vente au prix de 1 euros, sans consigne. Mais vous pouvez également venir avec vos propres gobelets pour vous faire servir sur place.   .

Halle François Cazis Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 66 21 

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English : Be(e) holiday festival de jazz

L’événement Be(e) holiday festival de jazz Mios a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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