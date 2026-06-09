Bal des Pompiers Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa
Bal des Pompiers Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa samedi 1 août 2026.
Moliets-et-Maa
Bal des Pompiers
Place de l’Hôtel de Ville Fronton de Moliets Moliets-et-Maa Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01 02:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Les pompiers de Moliets et Maâ vous invitent à leur soirée, avec au programme visites de camions, tombola, restauration, bar, concert, bandas, DJ
Les pompiers de Moliets et Maâ vous invitent à leur soirée avec au programme
– 17h visites des camions
– 18h bandas et ouverture de la buvette
– 19h restauration Menu à confirmer (réservation à l’office de tourisme)
– 20h30 tombola
– 22h Ambiance de folie avec DJ et show de danse .
Place de l’Hôtel de Ville Fronton de Moliets Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58
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English :
The Moliets and Maâ firefighters invite you to their evening event, with a program including truck tours, a tombola, food, a bar, a concert, bandas and a DJ
L’événement Bal des Pompiers Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI LAS
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