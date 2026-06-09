Bal des Pompiers Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa samedi 1 août 2026.

Moliets-et-Maa

Bal des Pompiers

Place de l’Hôtel de Ville Fronton de Moliets Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01 02:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Les pompiers de Moliets et Maâ vous invitent à leur soirée, avec au programme visites de camions, tombola, restauration, bar, concert, bandas, DJ

Les pompiers de Moliets et Maâ vous invitent à leur soirée avec au programme

– 17h visites des camions

– 18h bandas et ouverture de la buvette

– 19h restauration Menu à confirmer (réservation à l’office de tourisme)

– 20h30 tombola

– 22h Ambiance de folie avec DJ et show de danse .

Place de l’Hôtel de Ville Fronton de Moliets Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Moliets and Maâ firefighters invite you to their evening event, with a program including truck tours, a tombola, food, a bar, a concert, bandas and a DJ

L’événement Bal des Pompiers Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI LAS