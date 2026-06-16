Initiation à la pelote basque Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa
Initiation à la pelote basque Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa mardi 21 juillet 2026.
Moliets-et-Maa
Initiation à la pelote basque
Place de l’Hôtel de Ville Fronton Municipal Moliets-et-Maa Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-21 10:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Un fronton, une pelote et l’envie de jouer, c’est tout ce qu’il faut pour pratiquer la Pelote Basque. Notre moniteur diplômé vous permettra de découvrir différentes spécialités de Pelote. A partir de 8 ans. 12 personnes maxi.
Sur inscription à l’Office de Tourisme.
Un fronton, une pelote et l’envie de jouer, c’est tout ce qu’il faut pour pratiquer la Pelote Basque. Notre moniteur diplômé vous permettra de découvrir différentes spécialités de Pelote. A partir de 8 ans. 12 personnes maxi.
Sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Place de l’Hôtel de Ville Fronton Municipal Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58
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English : Initiation à la pelote basque
A fronton, a pelota and the desire to play that’s all you need to play Pelote Basque. Our qualified instructor will help you discover different Pelote specialities. From 8 years old. 12 people max.
Registration required at the Tourist Office.
L’événement Initiation à la pelote basque Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI LAS
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