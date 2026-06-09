Top à la Vachette! Avenue de l’Océan Moliets-et-Maa

Moliets-et-Maa

Top à la Vachette!

Avenue de l’Océan Arènes Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

L’arène en folie ! 1h30 de fou rire avec les vachettes et les meilleurs jeux d’Intervilles autour d’une piscine géante. Tout le monde peut participer et descendre dans l’arène, mais attention certaines vachettes aiment aussi se baigner…

L’arène en folie ! 1h30 de fou rire avec les vachettes et les meilleurs jeux d’Intervilles autour d’une piscine géante. Tout le monde peut participer et descendre dans l’arène, mais attention certaines vachettes aiment aussi se baigner… Également une animation réservée aux enfants et un jeu uniquement réservé aux dames.

Le spectacle 100% Sud-Ouest !

Tous les jeudis de l’été (Juillet et Août) à 21h30 aux arènes de Moliets et Maâ.

Billetterie sur place à partir de 20h15. En cas de pluie ou de mauvais temps, la décision du maintien ou l’annulation du spectacle est prise à 20h30. .

Avenue de l’Océan Arènes Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 95 00

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English :

The arena in madness! 1h30 of laughter with the cows and the best games of Intercities around a giant pool. Everybody can participate and go down in the arena, but be careful, some cows also like to swim…

L’événement Top à la Vachette! Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI LAS