Exposition Terre d’art et de nature Moliets-et-Maa
mardi 14 juillet 2026 · Moliets-et-Maa
Informations pratiques
Moliets-et-Maa
Exposition Terre d’art et de nature
Parc du Chateau Moliets-et-Maa Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Exposition au parc du Château au cœur du village (Peintures, sculptures, photographes, art numérique, créateurs, musiciens, céramistes, arts divers)
Exposition au parc du Château au cœur du village (Peintures, sculptures, photographes, art numérique, créateurs, musiciens, céramistes, arts divers) .
Parc du Chateau Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 006122553 pierlab@sfr.fr
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English : Exposition Terre d’art et de nature
Exhibition in the Château park in the heart of the village (Paintings, sculptures, photographers, digital art, designers, musicians, ceramists, various arts)
L’événement Exposition Terre d’art et de nature Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-07-01 par OTI LAS
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