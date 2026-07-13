Informations pratiques

Messanges

Bal des pompiers / Moules-frites

Halle couverte Messanges Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Menu à 15 euros moules-frites, fromage & dessert

Buvette et restauration sur place

DJ Chris

Réservation possible

Menu adulte moules-frites, fromage & dessert

Menu enfant Sandwich saucisse + Fromage + Dessert

Buvette et restauration sur place

DJ Chris

Réservation possible sur HelloAsso .

Halle couverte Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Bal des pompiers / Moules-frites

15-euro menu: mussels and fries, cheese, and dessert

On-site bar and dining

DJ Chris

Reservations accepted

L’événement Bal des pompiers / Moules-frites Messanges a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Messanges