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Bal des pompiers / Moules-frites Messanges

lundi 13 juillet 2026 · Messanges

Bal des pompiers / Moules-frites Messanges

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Halle couverte
Ville
40660 Messanges
Département
Landes
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Messanges

Bal des pompiers / Moules-frites

Halle couverte Messanges Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Menu à 15 euros moules-frites, fromage & dessert
Buvette et restauration sur place
DJ Chris
Réservation possible
Menu adulte moules-frites, fromage & dessert
Menu enfant Sandwich saucisse + Fromage + Dessert
Buvette et restauration sur place
DJ Chris
Réservation possible sur HelloAsso   .

Halle couverte Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Bal des pompiers / Moules-frites

15-euro menu: mussels and fries, cheese, and dessert
On-site bar and dining
DJ Chris
Reservations accepted

L’événement Bal des pompiers / Moules-frites Messanges a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Messanges

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