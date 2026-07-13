Bal des pompiers / Moules-frites Messanges
lundi 13 juillet 2026 · Messanges
Informations pratiques
Messanges
Bal des pompiers / Moules-frites
Halle couverte Messanges Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Menu à 15 euros moules-frites, fromage & dessert
Buvette et restauration sur place
DJ Chris
Réservation possible
Menu adulte moules-frites, fromage & dessert
Menu enfant Sandwich saucisse + Fromage + Dessert
Buvette et restauration sur place
DJ Chris
Réservation possible sur HelloAsso .
Halle couverte Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Bal des pompiers / Moules-frites
15-euro menu: mussels and fries, cheese, and dessert
On-site bar and dining
DJ Chris
Reservations accepted
L’événement Bal des pompiers / Moules-frites Messanges a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Messanges
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