Montaignac-sur-Doustre

Bal des pompiers & repas

Montaignac-sur-Doustre Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

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Rendez-vous le samedi 11 juillet 2026 sur la Place de la Chapelle pour une journée festive et conviviale. Découvrez le programme

: Tournoi de pétanque (inscriptions dès 12h30, 10€ par équipe). Buvette et grillades sur place.

Planche à Tapas en musique avec le concert de KAKOF !

Pensez à réserver votre table au 06.59.32.88.35.

Tirage de la grande Tombola.

Grand bal des pompiers en plein air animé par DJ MAZ (entrée gratuite).

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment ensemble ! .

Montaignac-sur-Doustre 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 32 88 35

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English : Bal des pompiers & repas

L’événement Bal des pompiers & repas Montaignac-sur-Doustre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières