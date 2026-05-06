Montaignac-sur-Doustre

Marché des Producteurs de Pays de Montaignac-sur-Doustre

place de la Chapelle Montaignac-sur-Doustre Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Toute l’équipe de Montaignac sur Doustre est heureuse de vous accueillir le samedi 20 Juillet, Place de la Chapelle, pour vous faire partager un moment de convivialité autour des produits du terroir !

Vous trouverez des produits à emporter mais aussi à consommer sur place entre amis ou en famille.

Des tables, bancs et barbecues sont à votre disposition afin de consommer sur place les produits achetés auprès des producteurs locaux présents sur ce marché tout au long de la soirée.

Produits Glaces, Porc, Bœuf, Agneau, Canard, Fromage de brebis, Vin, Miel, Jus de pomme, Pain, Produits autour de la Châtaigne, Poisson

Renseignements Mairie de Montaignac Sur Doustre 05 55 27 61 42 ou Chambre d’Agriculture, Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

place de la Chapelle Montaignac-sur-Doustre 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays de Montaignac-sur-Doustre

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Montaignac-sur-Doustre Montaignac-sur-Doustre a été mis à jour le 2026-05-06 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze