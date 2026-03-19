Bal des Pompiers Salle des Fêtes Saint-Bonnet-Tronçais

Bal des Pompiers

Salle des Fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 22:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Bal organisé par l’amicale des pompiers.

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Salle des Fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 78 27 76

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English :

Ball organized by the firefighters’ association.

L’événement Bal des Pompiers Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme