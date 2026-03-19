Bal des Pompiers Salle des Fêtes Saint-Bonnet-Tronçais
Bal des Pompiers Salle des Fêtes Saint-Bonnet-Tronçais mardi 14 juillet 2026.
Bal des Pompiers
Salle des Fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Bal organisé par l’amicale des pompiers.
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Salle des Fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 78 27 76
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English :
Ball organized by the firefighters’ association.
L’événement Bal des Pompiers Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme