Festival Bourdonner en Bourbonnais Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais
Festival Bourdonner en Bourbonnais Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais samedi 11 juillet 2026.
Saint-Bonnet-Tronçais
Festival Bourdonner en Bourbonnais Saint-Bonnet-Tronçais
Étang de Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Des scènes imaginaires ponctuées en effets pyrotechniques spectaculaires sur fond d’une musique spécialement composée pour ce spectacle promettent un moment féerique source d’émerveillement pour petits et grands.
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Étang de Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 troncais@montlucon-tourisme.fr
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English :
Imaginary scenes punctuated by spectacular pyrotechnic effects, set to music specially composed for the show, promise a magical moment of wonder for young and old alike.
L’événement Festival Bourdonner en Bourbonnais Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-22 par Montluçon Tourisme
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