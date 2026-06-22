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Festival Bourdonner en Bourbonnais Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais

Festival Bourdonner en Bourbonnais Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Étang de Saint-Bonnet-Tronçais
Ville
03360 Saint-Bonnet-Tronçais
Département
Allier
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif

Saint-Bonnet-Tronçais

Festival Bourdonner en Bourbonnais Saint-Bonnet-Tronçais

Étang de Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Des scènes imaginaires ponctuées en effets pyrotechniques spectaculaires sur fond d’une musique spécialement composée pour ce spectacle promettent un moment féerique source d’émerveillement pour petits et grands.
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Étang de Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44  troncais@montlucon-tourisme.fr

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English :

Imaginary scenes punctuated by spectacular pyrotechnic effects, set to music specially composed for the show, promise a magical moment of wonder for young and old alike.

L’événement Festival Bourdonner en Bourbonnais Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-06-22 par Montluçon Tourisme

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