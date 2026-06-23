Bal des Pompiers rue de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule
Bal des Pompiers rue de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule lundi 13 juillet 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Bal des Pompiers
rue de la Moutte Caserne des Sapeurs-Pompiers Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Pourçain-sur-Sioule et animé par DJ Set AC Events après le feu d’artifice. Restauration sur Place (Poulette). Buvette et bar. Parking conseillé sur les cours
.
rue de la Moutte Caserne des Sapeurs-Pompiers Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 11 92 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dance party organized by the Saint-Pourçain-sur-Sioule Firefighters’ Association and featuring a DJ set by AC Events—following the fireworks display. On-site dining (Poulette). Refreshment stand and bar. Parking recommended in the courtyards.
L’événement Bal des Pompiers Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier)
- Les Estivales de la Photo Saint-Pourçain-sur-Sioule 1 juillet 2026
- Quinzaine de l’Image Saint-Pourçain-sur-Sioule 3 juillet 2026
- Cyclo découverte Sur les routes du vignoble Départ de l’Office de Tourisme Val de Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 3 juillet 2026
- 42e Édition Festival Musiques Vivantes Saint-Pourçain-sur-Sioule 7 juillet 2026
- Festival · 15e édition Festival In Off Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule 11 juillet 2026