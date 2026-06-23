Bal des Pompiers rue de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule lundi 13 juillet 2026.

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Bal des Pompiers

rue de la Moutte Caserne des Sapeurs-Pompiers Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Pourçain-sur-Sioule et animé par DJ Set AC Events après le feu d’artifice. Restauration sur Place (Poulette). Buvette et bar. Parking conseillé sur les cours

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rue de la Moutte Caserne des Sapeurs-Pompiers Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 11 92 60

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English :

Dance party organized by the Saint-Pourçain-sur-Sioule Firefighters’ Association and featuring a DJ set by AC Events—following the fireworks display. On-site dining (Poulette). Refreshment stand and bar. Parking recommended in the courtyards.

L’événement Bal des Pompiers Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule