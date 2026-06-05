Quinzaine de l’Image Saint-Pourçain-sur-Sioule
Quinzaine de l’Image Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Quinzaine de l’Image
Salle Mirendence Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-03
Photos, lithographies et sculptures réunies pour deux semaines dédiées à l’image. Abel Machado est l’invité d’honneur de cette édition à découvrir librement à la Salle Mirendence.
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Salle Mirendence Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes clubsip03500@gmail.com
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English :
Photos, lithographs and sculptures come together for two weeks dedicated to the image. Abel Machado is the guest of honor at this year’s event, which you are free to discover at the Salle Mirendence.
L’événement Quinzaine de l’Image Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
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