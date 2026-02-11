Théâtre Arsenic et Vieilles Dentelles Théâtre de Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule
Théâtre Arsenic et Vieilles Dentelles Théâtre de Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Théâtre Arsenic et Vieilles Dentelles
Théâtre de Saint-Pourçain Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Fou rires garantis ! La Compagnie du Cercle Saint-Louis joue cette comédie burlesque culte. Une bonne cause en prime les bénéfices financent la restauration de l’église de Saulcet. Placement libre.
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Théâtre de Saint-Pourçain Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73
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English :
Laughter guaranteed! The Compagnie du Cercle Saint-Louis performs this cult burlesque comedy. And it’s all for a good cause: profits go towards restoration of the Saulcet church. Free admission.
L’événement Théâtre Arsenic et Vieilles Dentelles Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule
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