Théâtre Arsenic et Vieilles Dentelles Théâtre de Saint-Pourçain Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Théâtre Arsenic et Vieilles Dentelles

Théâtre de Saint-Pourçain Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Fou rires garantis ! La Compagnie du Cercle Saint-Louis joue cette comédie burlesque culte. Une bonne cause en prime les bénéfices financent la restauration de l’église de Saulcet. Placement libre.

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Théâtre de Saint-Pourçain Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

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English :

Laughter guaranteed! The Compagnie du Cercle Saint-Louis performs this cult burlesque comedy. And it’s all for a good cause: profits go towards restoration of the Saulcet church. Free admission.

L’événement Théâtre Arsenic et Vieilles Dentelles Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule