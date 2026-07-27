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Bal des poulettes Drulhe

samedi 9 janvier 2027 · Drulhe

Bal des poulettes Drulhe

Informations pratiques

Début
samedi 9 janvier 2027
Fin
samedi 9 janvier 2027
Ville
12350 Drulhe
Département
Aveyron
Tarif

Drulhe

Bal des poulettes

Drulhe Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09
fin : 2027-01-09

Date(s) :
2027-01-09

Bal des poulettes, à la salle des fêtes à partir de 19 h 30. Renseignements 06 73 70 39 07. (Us Pays Alzuréen)
  .

Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 73 70 39 07 

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English :

Chick Party, at the community hall starting at 7:30 p.m. For more information, call 06 73 70 39 07. (Us Pays Alzur%E9en)

L’événement Bal des poulettes Drulhe a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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