Informations pratiques

Drulhe

Bal des poulettes

Drulhe Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Bal des poulettes, à la salle des fêtes à partir de 19 h 30. Renseignements 06 73 70 39 07. (Us Pays Alzuréen)

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Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 73 70 39 07

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English :

Chick Party, at the community hall starting at 7:30 p.m. For more information, call 06 73 70 39 07. (Us Pays Alzur%E9en)

L’événement Bal des poulettes Drulhe a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)