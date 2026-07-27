AGENDA · Drulhe
Bal des poulettes Drulhe
samedi 9 janvier 2027 · Drulhe
Informations pratiques
Drulhe
Bal des poulettes
Drulhe Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2027-01-09
Bal des poulettes, à la salle des fêtes à partir de 19 h 30. Renseignements 06 73 70 39 07. (Us Pays Alzuréen)
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Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 73 70 39 07
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English :
Chick Party, at the community hall starting at 7:30 p.m. For more information, call 06 73 70 39 07. (Us Pays Alzur%E9en)
L’événement Bal des poulettes Drulhe a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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