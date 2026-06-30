Bal des Sapeurs-Pompiers d’Agen Caserne des Sapeurs-pompiers d’Agen Agen

Informations pratiques

Agen

Bal des Sapeurs-Pompiers d’Agen

Caserne des Sapeurs-pompiers d’Agen 200 Avenue de Stalingrad Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Bal des Pompiers d’Agen revient le 13 juillet pour une nouvelle édition qui s’annonce mémorable.: soirée Blanche, Show des Pompiers, DJ, Foodtrucks, Bar à cocktails, Animations… Les préventes sont ouvertes !

Le Bal des Pompiers d’Agen revient le 13 juillet pour une nouvelle édition qui s’annonce mémorable.: soirée Blanche, Show des Pompiers, DJ, Foodtrucks, Bar à cocktails, Animations… Les préventes sont ouvertes ! .

Caserne des Sapeurs-pompiers d’Agen 200 Avenue de Stalingrad Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine rivesflo47@gmail.com

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English : Bal des Sapeurs-Pompiers d’Agen

The Agen Firefighters’ Ball returns on July 13 for a new edition that promises to be memorable: White Night, Firefighters’ Show, DJ, food trucks, cocktail bar, entertainment… Advance tickets are now on sale!

L’événement Bal des Sapeurs-Pompiers d’Agen Agen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Agen