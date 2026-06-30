Bal des Sapeurs-Pompiers d’Agen Caserne des Sapeurs-pompiers d’Agen Agen
lundi 13 juillet 2026 · Caserne des Sapeurs-pompiers d'Agen · Agen
Informations pratiques
Agen
Bal des Sapeurs-Pompiers d’Agen
Caserne des Sapeurs-pompiers d’Agen 200 Avenue de Stalingrad Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le Bal des Pompiers d’Agen revient le 13 juillet pour une nouvelle édition qui s’annonce mémorable.: soirée Blanche, Show des Pompiers, DJ, Foodtrucks, Bar à cocktails, Animations… Les préventes sont ouvertes !
Le Bal des Pompiers d’Agen revient le 13 juillet pour une nouvelle édition qui s’annonce mémorable.: soirée Blanche, Show des Pompiers, DJ, Foodtrucks, Bar à cocktails, Animations… Les préventes sont ouvertes ! .
Caserne des Sapeurs-pompiers d’Agen 200 Avenue de Stalingrad Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine rivesflo47@gmail.com
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English : Bal des Sapeurs-Pompiers d’Agen
The Agen Firefighters’ Ball returns on July 13 for a new edition that promises to be memorable: White Night, Firefighters’ Show, DJ, food trucks, cocktail bar, entertainment… Advance tickets are now on sale!
L’événement Bal des Sapeurs-Pompiers d’Agen Agen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Agen
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