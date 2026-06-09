Trédaniel

Bal des Sapeurs-pompiers

Trédaniel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Réserve ta date, viens avec le sourire et soit en forme pour danser tout au long de la nuit.

Restauration (burger frites galettes saucisses) et buvette sur place.

Un feu d’artifice sera aussi de la partie grâce à la mairie de Trédaniel.

On compte sur vous pour venir avec nous faire la fête. .

Trédaniel 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 32 23 02

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English :

L’événement Bal des Sapeurs-pompiers Trédaniel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor