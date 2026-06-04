Corbeilles

Bal d’été des pompiers

Corbeilles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal d’été des pompiers

Venez faire la fête avec les pompiers de Corbeilles ! Au programme animation pyrotechnique, food truck, buvette sur place, DJ et tombola avec de nombreux lots à gagner ! .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

Firefighters’ Summer Ball

L’événement Bal d’été des pompiers Corbeilles a été mis à jour le 2026-06-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS