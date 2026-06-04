Bal d’été des pompiers Corbeilles
Bal d’été des pompiers Corbeilles lundi 13 juillet 2026.
Corbeilles
Bal d’été des pompiers
Corbeilles Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal d’été des pompiers
Venez faire la fête avec les pompiers de Corbeilles ! Au programme animation pyrotechnique, food truck, buvette sur place, DJ et tombola avec de nombreux lots à gagner ! .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
Firefighters’ Summer Ball
L’événement Bal d’été des pompiers Corbeilles a été mis à jour le 2026-06-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS