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AGENDA · Corbeilles

Cinéma en plein air Corbeilles

vendredi 24 juillet 2026 · Corbeilles

Cinéma en plein air Corbeilles

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Ville
45490 Corbeilles
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Corbeilles

Cinéma en plein air

Corbeilles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Cinéma en plein air
Venez passer un moment joyeux et drôle à Corbeilles avec la séance de cinéma en plein air avec Un p’tit truc en plus ! Bonne séance   .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

Open air cinema

L’événement Cinéma en plein air Corbeilles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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