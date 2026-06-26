Informations pratiques

Corbeilles

Cinéma en plein air

Corbeilles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Cinéma en plein air

Venez passer un moment joyeux et drôle à Corbeilles avec la séance de cinéma en plein air avec Un p’tit truc en plus ! Bonne séance .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

Open air cinema

L’événement Cinéma en plein air Corbeilles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS