AGENDA · Corbeilles
Cinéma en plein air Corbeilles
vendredi 24 juillet 2026 · Corbeilles
Informations pratiques
Corbeilles
Cinéma en plein air
Corbeilles Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Cinéma en plein air
Venez passer un moment joyeux et drôle à Corbeilles avec la séance de cinéma en plein air avec Un p’tit truc en plus ! Bonne séance .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
Open air cinema
L’événement Cinéma en plein air Corbeilles a été mis à jour le 2026-06-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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