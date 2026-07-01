Bal du 13 juillet Salle des Fêtes Genouilly

Informations pratiques

Genouilly

Bal du 13 juillet

Salle des Fêtes Rue de l’église Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal en extérieur si beau temps ou en intérieur le cas échéant, venez nombreux bonne ambiance assurée.

Restauration et buvette sur place.

Feu d’artifice à 23h. .

Salle des Fêtes Rue de l’église Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 21 69 31 comitegenouilly@gmail.com

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English : Bal du 13 juillet

L’événement Bal du 13 juillet Genouilly a été mis à jour le 2026-06-27 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II