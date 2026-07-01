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AGENDA · Genouilly

Bal du 13 juillet Salle des Fêtes Genouilly

lundi 13 juillet 2026 · Salle des Fêtes · Genouilly

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Rue de l'église
Ville
71460 Genouilly
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Genouilly

Bal du 13 juillet

Salle des Fêtes Rue de l’église Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Bal en extérieur si beau temps ou en intérieur le cas échéant, venez nombreux bonne ambiance assurée.
Restauration et buvette sur place.
Feu d’artifice à 23h.   .

Salle des Fêtes Rue de l’église Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 21 69 31  comitegenouilly@gmail.com

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English : Bal du 13 juillet

L’événement Bal du 13 juillet Genouilly a été mis à jour le 2026-06-27 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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