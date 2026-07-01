Bal du 13 juillet Salle des Fêtes Genouilly
lundi 13 juillet 2026 · Salle des Fêtes · Genouilly
Informations pratiques
Genouilly
Bal du 13 juillet
Salle des Fêtes Rue de l’église Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal en extérieur si beau temps ou en intérieur le cas échéant, venez nombreux bonne ambiance assurée.
Restauration et buvette sur place.
Feu d’artifice à 23h. .
Salle des Fêtes Rue de l’église Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 21 69 31 comitegenouilly@gmail.com
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English : Bal du 13 juillet
L’événement Bal du 13 juillet Genouilly a été mis à jour le 2026-06-27 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II