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Visites de la Bergerie de Santagny Bergerie de Santagny Genouilly

Visites de la Bergerie de Santagny Bergerie de Santagny Genouilly samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bergerie de Santagny

Adresse : 9 lieu dit de Santagny

Ville : 71460 Genouilly

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Genouilly

Visites de la Bergerie de Santagny

Bergerie de Santagny 9 lieu dit de Santagny Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :
2026-04-18

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Réservation obligatoire   .

Bergerie de Santagny 9 lieu dit de Santagny Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16  tourisme@ccscc.fr

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English : Visites de la Bergerie de Santagny

L’événement Visites de la Bergerie de Santagny Genouilly a été mis à jour le 2026-04-10 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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