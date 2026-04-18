Visites de la Bergerie de Santagny Bergerie de Santagny Genouilly

Genouilly

Visites de la Bergerie de Santagny

Bergerie de Santagny 9 lieu dit de Santagny Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

À la rencontre des brebis de Santagny !

Visitez la Bergerie de Santagny, découvrez les brebis et le savoir-faire de l’artisan-éleveur, et terminez par une dégustation de savoureux fromages de brebis. Une expérience conviviale pour petits et grands et une belle façon de découvrir le terroir local !

Réservation obligatoire .

Bergerie de Santagny 9 lieu dit de Santagny Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Visites de la Bergerie de Santagny

L’événement Visites de la Bergerie de Santagny Genouilly a été mis à jour le 2026-04-10 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II