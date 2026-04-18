Visites de la Bergerie de Santagny Bergerie de Santagny Genouilly
Visites de la Bergerie de Santagny Bergerie de Santagny Genouilly samedi 18 avril 2026.
Genouilly
Visites de la Bergerie de Santagny
Bergerie de Santagny 9 lieu dit de Santagny Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
À la rencontre des brebis de Santagny !
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Réservation obligatoire .
Bergerie de Santagny 9 lieu dit de Santagny Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr
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English : Visites de la Bergerie de Santagny
L’événement Visites de la Bergerie de Santagny Genouilly a été mis à jour le 2026-04-10 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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