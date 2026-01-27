Stage Danse Enfants de 8 à 13 ans Maison du Terroir Genouilly
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 61 EUR
Début : 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
2026-02-16 2026-07-06
Stage de danse enfants animé par Mure Natale. Ouvert aux enfants de 8 à 13 ans.
L’atelier Danse propose aux enfants un moment d’attention et d’invention.
Chacun apporte ce qu’il est et, à travers des consignes très ludiques, l’enfant est invité à s’exprimer, à apprendre à apprivoiser son énergie propre. Cette sorte de danse s’adresse aussi bien aux filles qu’aux garçons.
Repas tiré du sac.
Présentation mercredi 18 février à 19h30
(prochain stage du 6 au 8 juillet 2026) .
Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
