Stage Danse Enfants de 8 à 13 ans Maison du Terroir Genouilly

Stage Danse Enfants de 8 à 13 ans

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 61 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 10:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-07-06

Stage de danse enfants animé par Mure Natale. Ouvert aux enfants de 8 à 13 ans.

L’atelier Danse propose aux enfants un moment d’attention et d’invention.

Chacun apporte ce qu’il est et, à travers des consignes très ludiques, l’enfant est invité à s’exprimer, à apprendre à apprivoiser son énergie propre. Cette sorte de danse s’adresse aussi bien aux filles qu’aux garçons.

Repas tiré du sac.

Présentation mercredi 18 février à 19h30

(prochain stage du 6 au 8 juillet 2026) .

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

