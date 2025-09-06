CinéVillage Left-handed girl de Shih-Ching Tsou VOSTFR Maison du Terroir Genouilly

Genouilly

CinéVillage Left-handed girl de Shih-Ching Tsou VOSTFR

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Une mère célibataire et ses deux filles arrivent à Taipei pour ouvrir une petite cantine au cœur d’un marché nocturne de la capitale taiwanaise.

Chacune d’entre elles doit trouver un moyen de s’adapter à cette nouvelle vie et réussir à maintenir l’unité familiale.

avec Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma .

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

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English : CinéVillage Left-handed girl de Shih-Ching Tsou VOSTFR

L’événement CinéVillage Left-handed girl de Shih-Ching Tsou VOSTFR Genouilly a été mis à jour le 2026-05-19 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II