BAL DU 13 JUILLET Montagnac
BAL DU 13 JUILLET Montagnac lundi 13 juillet 2026.
Montagnac
BAL DU 13 JUILLET
Montagnac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal du 13 juillet sur l’Esplanade des Platanes
Soirée du 13 juillet avec le Groupe SACRÉE SOIRÉE à Montagnac
Venez danser et chanter sur un répertoire riche et varié, le tout mêlant variété française et grands standards internationaux du Disco, de la Funk, de la New Wave (années 80 anglo-saxonne), de la Pop et de la Soul Music…
Un moment pour tous, des chansons cultes, des duos mythiques, des instants d’émotion et une ambiance survoltée pour un public de 7 à 77 ans ! .
Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 49 86 86 contact@ville-montagnac.fr
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English : BAL DU 13 JUILLET
July 13 Ball on the Esplanade des Platanes
L’événement BAL DU 13 JUILLET Montagnac a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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