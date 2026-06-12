Montagnac

BAL DU 13 JUILLET

Montagnac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal du 13 juillet sur l’Esplanade des Platanes

Soirée du 13 juillet avec le Groupe SACRÉE SOIRÉE à Montagnac

Venez danser et chanter sur un répertoire riche et varié, le tout mêlant variété française et grands standards internationaux du Disco, de la Funk, de la New Wave (années 80 anglo-saxonne), de la Pop et de la Soul Music…

Un moment pour tous, des chansons cultes, des duos mythiques, des instants d’émotion et une ambiance survoltée pour un public de 7 à 77 ans ! .

Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 49 86 86 contact@ville-montagnac.fr

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English : BAL DU 13 JUILLET

July 13 Ball on the Esplanade des Platanes

L’événement BAL DU 13 JUILLET Montagnac a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34