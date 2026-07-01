Informations pratiques

Montagnac

PIANO DANS LES VIGNES

Rue De La Coopérative Montagnac Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Dîner gourmand et concert de piano au cœur de nos Terres Rouges.

Concert de piano voix par Samuel Petit

Dîner gourmand par le traiteur L’Évidence

Coucher de soleil sur les vignes au cœur des Terres Rouges.

Départ de la cave coopérative de Montagnac à 18h30

Tarif 45 € (dîner et vins inclus), forfait enfant 40€

Réservation OBLIGATOIRE dès maintenant sur notre boutique en ligne www.cave-picpoul-de-pinet.com

Ou directement aux caveaux de Montagnac ou Cournonsec.

Plus d’infos 06 29 75 65 53 lmartin@vigneronsmd.com .

Rue De La Coopérative Montagnac 34530 Hérault Occitanie

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English : PIANO DANS LES VIGNES

A gourmet dinner and piano concert in the heart of our Terres Rouges region.

Piano and vocal concert by Samuel Petit

Gourmet dinner by the caterer L’Évidence

Sunset over the vineyards in the heart of the Terres Rouges region.

L’événement PIANO DANS LES VIGNES Montagnac a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34