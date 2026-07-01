PIANO DANS LES VIGNES Montagnac
jeudi 16 juillet 2026 · Montagnac
Informations pratiques
Montagnac
PIANO DANS LES VIGNES
Rue De La Coopérative Montagnac Hérault
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Dîner gourmand et concert de piano au cœur de nos Terres Rouges.
Concert de piano voix par Samuel Petit
Dîner gourmand par le traiteur L’Évidence
Coucher de soleil sur les vignes au cœur des Terres Rouges.
Départ de la cave coopérative de Montagnac à 18h30
Tarif 45 € (dîner et vins inclus), forfait enfant 40€
Réservation OBLIGATOIRE dès maintenant sur notre boutique en ligne www.cave-picpoul-de-pinet.com
Ou directement aux caveaux de Montagnac ou Cournonsec.
Plus d’infos 06 29 75 65 53 lmartin@vigneronsmd.com .
Rue De La Coopérative Montagnac 34530 Hérault Occitanie
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English : PIANO DANS LES VIGNES
A gourmet dinner and piano concert in the heart of our Terres Rouges region.
Piano and vocal concert by Samuel Petit
Gourmet dinner by the caterer L’Évidence
Sunset over the vineyards in the heart of the Terres Rouges region.
L’événement PIANO DANS LES VIGNES Montagnac a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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