Bal du 14 Août coure de l’école Villeberny
vendredi 14 août 2026 · coure de l'école · Villeberny
Informations pratiques
Villeberny
Bal du 14 Août
coure de l’école 1 grande rue Villeberny Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Les membres de l’association Loisirs et Rencontres organisent son bal annuel.
Ambiance musicale.
Restauration sur place. Buvette.
Animation musicale toute la soirée.
Venez nombreux faire la fête avec nous ! .
coure de l’école 1 grande rue Villeberny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 36 61 95 asso.loisirsetrencontres@gmail.com
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English : Bal du 14 Août
L’événement Bal du 14 Août Villeberny a été mis à jour le 2026-07-24 par OT des Terres d’Auxois
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