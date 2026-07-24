Bal du 14 Août coure de l’école Villeberny

Informations pratiques

Villeberny

Bal du 14 Août

coure de l’école 1 grande rue Villeberny Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Les membres de l’association Loisirs et Rencontres organisent son bal annuel.

Ambiance musicale.

Restauration sur place. Buvette.

Animation musicale toute la soirée.

Venez nombreux faire la fête avec nous ! .

coure de l’école 1 grande rue Villeberny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 36 61 95 asso.loisirsetrencontres@gmail.com

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English : Bal du 14 Août

L’événement Bal du 14 Août Villeberny a été mis à jour le 2026-07-24 par OT des Terres d’Auxois