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AGENDA · Villeberny

Bal du 14 Août coure de l’école Villeberny

vendredi 14 août 2026 · coure de l'école · Villeberny

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
coure de l'école
Adresse
1 grande rue
Ville
21350 Villeberny
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villeberny

Bal du 14 Août

coure de l’école 1 grande rue Villeberny Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Les membres de l’association Loisirs et Rencontres organisent son bal annuel.
Ambiance musicale.
Restauration sur place. Buvette.
Animation musicale toute la soirée.
Venez nombreux faire la fête avec nous !   .

coure de l’école 1 grande rue Villeberny 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 36 61 95  asso.loisirsetrencontres@gmail.com

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English : Bal du 14 Août

L’événement Bal du 14 Août Villeberny a été mis à jour le 2026-07-24 par OT des Terres d’Auxois

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